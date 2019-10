Forfait mobile 60 Go à 12€/mois à vie, la promo du moment chez Red

Faites vos propres choix chez Red

À lire aussi : Forfait mobile, notre comparatif

Le forfait Red à 12€/mois en détail

Avec cette nouvelle offre de forfait mobile à 12€/mois à vie, Red fait, une fois de plus, un pied de nez à certains de ses concurrents qui proposent des forfaits voués à voir leur prix doubler au bout de quelques mois. Rien de tout cela chez Red qui affiche une offre on ne peut plus claire. Vous bénéficierez ainsi d'un contrôle total sur votre forfait, lequel restera au même prix et s'arrêtera quand vous l'aurez décidé, ni avant, ni après. Avec une belle enveloppe de 60 Go de data pour seulement 12€ par mois, quelque chose nous dit que vous n'aurez de toute façon pas envie de changer de cap de si tôt. Ce nouveau forfait mobile 4G est accessible à ce prix jusqu'au 21 octobre. Vous avez donc quelques jours pour comparer les différentes alternatives à Red avant de faire votre choix, mais attention, dans moins d'une semaine, il sera trop tard.Regardons d'un peu plus près ce que contient ce forfait Red à de 60 Go à 12€/mois. En dehors d'un accès à internet ultra confortable, Red propose un accès illimité aux appels, sur les fixes comme sur les mobiles, en France métropolitaine ainsi que vers les DOM (à l'exception de Mayotte). Les SMS et les MMS sont également en illimité dans toute la France hexagonale. Si vous partez en vacances au sein de l'UE ou dans les DOM, vous pourrez téléphoner mais aussi envoyer des SMS et des MMS à volonté. Vous aurez également accès à 8 Go d'internet chaque mois. Avec 8 Go, vous n'aurez aucun problème à consulter vos mails, naviguer sur le web, écouter de la musique et pourrez utiliser tranquillement n'importe quelle application de base. Cette offre Red a également l'avantage de protéger vos appareils des éventuelles menaces que l'on peut rencontrer sur internet.Si votre quotidien évolue et que vous souhaitez plus de data, rien de plus simple, il suffit de le dire. En effet, depuis votre compte Red vous pourrez augmenter votre panier de data en France à 100 Go pour 8€ de plus par mois et, pour 5€ supplémentaires, faire grimper à 15 Go votre accès à internet depuis l'Europe et les DOM. Dès que vous n'avez plus besoin d'une option, vous pouvez la stopper en quelques clics et sans aucun frais.Avec ce nouveau forfait Red, pour 12€/mois vous profiterez d'un forfait complet tout en sachant très exactement où vous mettez les pieds.