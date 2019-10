🔥 Forfait mobile : 4 bons plans sans engagement chez RED, Free, Sosh ou B&You

Les forfaits à 60 Go/mois

Sosh et B&You, des forfaits à départager selon votre consommation de data

Dans notre sélection, nous avons 2 forfaits sans engagement à petit prix qui proposent la très belle enveloppe data de 60 Go par mois : Red et Free. Regardons-les tout de suite de plus près.On commence par Red by SFR qui baisse donc le prix de son forfait à 60 Go pour le proposer à 12 € par mois au lieu de 15 € par mois habituellement. Un forfait sans engagement qui est valable à vie. En effet, Red s'engage à ne pas augmenter le prix de votre forfait par la suite. Vous profiterez également des appels sur les fixes comme sur les mobiles en illimité en France métropolitaine ainsi que dans les DOM (hors Mayotte) et des SMS et MMS illimités dans l'Hexagone. Si vous vous déplacez au sein de l'UE ou dans les DOM, vos appels ainsi que vos SMS et MMS restent en illimité et vous bénéficiez d'un accès confortable de 8 Go d'internet par mois. Attention, cette offre n'est valable que jusqu'au 9 octobre.Passons à présent au second forfait à offrir 60 Go de data qui est donc cette fois-ci proposé par Free . La marque propose une offre moins chère que son concurrent direct Red, puisque le forfait Free mobile est accessible à 9,99 € par mois. La différence est que ce prix augmente au bout d'un an pour atteindre les 19,99 €. Cependant, comme le forfait est sans engagement, vous pouvez stopper votre abonnement à tout moment, et pourquoi pas juste avant le changement de prix.Comme son concurrent, Free propose les appels vers les numéros fixes et mobiles en illimité en France métropolitaine et vers les DOM (hors Mayotte également). Les SMS et MMS sont illimités en métropole et les SMS le sont aussi vers les DOM. En naviguant à l'intérieur de l'UE ou dans les DOM, tous vos appels ainsi que vos SMS/MMS, seront illimités et vous bénéficierez de 4 Go d'internet. En somme, nous avons un forfait moins cher que celui de Red, mais limité à un an et qui propose moins de data depuis l'étranger. Cette offre de Free dure jusqu'au 8 octobre prochain.On continue cette sélection avec l'offre de Sosh qui propose un petit prix sur son forfait mobile 4 G de 20 Go puisqu'il passe à 9,99 € par mois au lieu de 19,99 €. Comme pour Free, ce petit prix augmente au bout de 12 mois pour revenir à son prix initial et, comme tous les autres forfaits présentés ici, l'offre mobile de Sosh est sans engagement.Les appels ainsi que les SMS sont tous accessibles en illimité en France métropolitaine ou dans les DOM, vers l'Union Européenne mais aussi vers la Suisse ou l'Andorre. De leur côté, les MMS sont en illimité seulement au sein de l'Hexagone. L'avantage du forfait Sosh est son offre depuis l'étranger. En effet, votre enveloppe de data ne bouge pas, que vous soyez en France ou à l'étranger (dans une des destinations citées juste au-dessus) vous bénéficiez de 20 Go et tous vos appels, SMS/MMS sont illimités depuis ces destinations. Ce forfait Sosh à prix réduit est accessible jusqu'au 9 octobre.Enfin, terminons cette sélection avec le forfait B&You de 50 Go à 11,99 € par mois. Si vous êtes un adepte de Bouygues et que vous recherchez un forfait sans engagement, pas très cher et avec un accès confortable à internet, ce forfait mobile à toutes les chances de vous plaire.En plus des 50 Go de data, l'offre B&You vous donne accès à 6 Go d'internet depuis l'Europe et les DOM. Côté communications téléphoniques, le forfait propose les appels ainsi que les SMS en illimité vers la France métropolitaine et les DOM, et les MMS illimités en métropole. Depuis l'Europe comme depuis les DOM, les appels et les SMS sont également accessibles à volonté vers ces destinations ou vers la France. Les MMS sont quant à eux retenus sur votre somme de data. Une fois encore, vous avez jusqu'au 9 octobre prochain pour profiter de cette offre mobile sans engagement.Et vous, quelle offre mobile 4 G sans engagement vous séduit le plus ?