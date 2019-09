🔥 RED by SFR : nouvelle offre 60Go pour 12€ par mois

RED sait se montrer généreux

L'offre qui va suivre est valable jusqu'au 9 octobre 2019 chez RED by SFR. Nous sommes toujours face à un forfait sans engagement. Pour faire simple, vous pourrez résilier n'importe quand si jamais vous trouvez mieux chez un autre opérateur. Autre excellent point, le prix mensuel d'une douzaine d'euros ne bougera pas au bout d'un an. Ainsi, aucune augmentation ne viendra s'imposer à vous. La seule dépense subsidiaire que vous ne pourrez pas éviter sera pour votre nouvelle carte SIM. SFR vous demandera 10€ supplémentaires pour cela. Maintenant, passons à cet abonnement extrêmement complet !Avec ce forfait, vous aurez droit à 60 Go d'internet. Quatre recharges par mois pourront être effectuées. Chacune vous coûtera 2€ pour 1 Go de datas en plus. Du côté des appels, ils seront illimités vers les mobiles et les fixes de France métropolitaine ainsi que des DOM (dans la limite de 3 heures par appel). C'est la même chose pour les SMS / MMS vers tous les opérateurs au sein de l'Hexagone. Sachez que vous ne pourrez pas dépasser les 200 destinataires par mois. Cependant, vous aurez largement de quoi faire avant d'atteindre ce seuil.Continuons vers l'étranger maintenant avec les appels ainsi que les SMS / MMS illimités depuis l'Union Européenne et les DOM. Dans ces destinations, 8 Go d'internet supplémentaires seront crédités sur votre compte. Avant de conclure, précisons que ce forfait est personnalisable. Vous pouvez donc opter pour 100 Go de datas (+8€ par mois) et/ou les communications vers et depuis l'Amérique du Nord accompagnées de 15 Go d'internet à l'étranger (+5€/mois). Bref, ce forfait peut vraiment s'adapter selon vos besoins.Comme toujours, RED by SFR régale en termes de bonnes affaires. Pour une petite douzaine d'euros par mois, vous pourrez profiter d'un forfait extrêmement complet à tous les niveaux. Autre point important, le prix ne doublera pas donc vous pourrez rester fidèle à cet abonnement. Vous avez une semaine et demi pour vous décider.