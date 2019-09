🔥 Forfait mobile pas cher : tout savoir sur le forfait RED 30 Go à 10€/mois et à vie !

RED by SFR : une liberté totale

Le contenu de l'offre RED 40 Go en détail

Cette fois-ci, ne passez pas à côté de cette offre éphémère qui ne dure que jusqu'au 30 septembre prochain et qui propose un accès à internet en 4G de 30 Go par mois pour seulement 10€. Chez RED, c'est le client qui détient le pouvoir, avec d'abord, la possibilité de modifier son forfait à loisir et autant de fois qu'il le souhaite, et ensuite, le pouvoir de résilier son abonnement exactement quand il le décide, quitte à ne jamais s'en séparer. Vous ne serez donc jamais contraint de conserver un forfait qui ne vous correspond plus, ni obligé de devoir payer le double un forfait qui vous convenait jusqu'alors.Notez qu'en changeant de forfait, vous aurez également votre nouvelle carte SIM à régler. Celle-ci est au même prix que le forfait de base. Elle vous coûtera donc 10€ et vous sera envoyée chez vous en quelques jours par l'équipe commerciale de RED. Une fois votre carte reçue, vous pourrez tester votre nouveau forfait !Dans ce forfait personnalisable, RED se veut le plus efficace possible. Une base simple, claire et qui parle au plus grand nombre : des appels ainsi que des SMS et MMS en illimité et 30 Go de data et 5 Go d'accès à internet à l'étranger (pays de l'Union Européenne et DOM). Les appels SMS/MMS restent illimités depuis ces pays.Le forfait personnalisable de RED est la bonne surprise de cette rentrée 2019. Il allie un prix plus que raisonnable à une liberté totale, tout en assurant les utilisateurs de conserver une offre avantageuse aussi longtemps qu'ils le souhaitent.