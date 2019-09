🔥 RED : nouveau forfait sans engagement 40 Go dès 10€/mois

RED toujours aussi flexible

RED : un forfait 4G personnalisable

Avec cet abonnement RED by SFR , vous trouverez forcément la formule qui vous convient. Avant d'entrer dans le vif du sujet, rappelons quelques modalités que vous devez prendre en compte.Tout d'abord, il s'agit d'un forfait. Vous serez donc libre de partir chez la concurrence à n'importe quel moment. Cependant, vous trouverez difficilement mieux ailleurs puisque le tarif de 10€/mois est garanti à vie ! Ainsi, il ne doublera pas au bout d'un an.Vous devrez tout de même débourser une dizaine d'euros en plus pour activer votre nouvelle carte SIM.Maintenant, passons au contenu de l'offre en question qui est valable. Elle comprend 40 Go d'internet utilisables en France. Vous pourrez effectuer quatre recharges de 1 Go chacune par mois. Le réseau SFR WiFi vous sera également ouvert dans tout le pays. Les appels sont bien évidemment illimités vers les mobiles et les fixes en France métropolitaine et dans les DOM (dans la limite de 3 heures par appel et 200 destinataires par mois). Les SMS et les MMS sont aussi illimités mais uniquement vers l'Hexagone.Lorsque vous êtes au sein de l'Union Européenne et dans les DOM, les appels et les SMS / MMS sont toujours illimités.mettra 5 Go d'internet supplémentaires à votre disposition chaque mois dans ces zones. N'oubliez pas que si cette offre ne vous convient pas, vous pouvez toujours ajouter des éléments supplémentaires. Par exemple, vous avez la possibilité d'opter pour 60 Go d'internet (+5€/mois) ou 100 Go (+10€/mois). En ajoutant 5€ de plus, vos appels depuis l'étranger seront illimités en Suisse, Andorre, Canada ou encore aux États-Unis. Aussi, 15 Go de datas vous seront créditées tous les mois.Ceà 10€/mois est idéal pour tous les utilisateurs. Vous pourrez naviguer sur internet tranquillement et rester en contact avec vos proches même à l'étranger. Cerise sur le gâteau, le tarif ne bougera pas d'un iota. Enfin, l'offre peut s'adapter à vos besoins puisque ce forfait est entièrement personnalisable.