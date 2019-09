🔥 RED lance son forfait mobile 40Go personnalisable dès 10€/mois

Pourquoi Clubic recommande le forfait RED 40 Go à 10€/mois ?

Adapter son forfait à tout moment

RED by SFR propose désormais une formule modulable pour créer le forfait mobile adapté à vos besoins. Le premier palier de l'offre est un forfait de 40Go pour 10 euros par mois, avec 5Go depuis l'Union Européenne et les DOM inclus. Attention toutefois,Le second palier de l'offre est un forfait de 60Go pour 15€/mois, tandis que le dernier palier atteint les 100Go pour 20€/mois., il est possible de changer d'option à tout moment et très facilement, via son espace client ou directement depuis l'application mobile RED & Moi. La prise en compte des changements est immédiate.Les offres « de base » incluent 5Go d'internet depuis l'étranger (Union Européenne et DOM). Toutefois, il est possible d'augmenter cette partie du forfait pour obtenir une offre plus importante depuis des destinations supplémentaires.En effet, en ajoutant 5€/mois en plus, vous pouvez bénéficier de 15Go d'internet inclus depuis l'UE et les DOM, mais aussi la Suisse, Andorre, les USA et le Canada. Ainsi, le forfait le plus complet de la formule modulaire de RED by SFR vous reviendra à 25€/mois pour 100Go d'internet, et 15Go depuis l'étranger.Sans engagement et flexible sans surcoût, l'offre modulable de RED by SFR a tout pour plaire en cette rentrée 2019.