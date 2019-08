🔥 RED lance une nouvelle offre Fibre à 22€/mois + 1 mois offert !

Nouvelle promo Fibre RED

Une offre fibre très compétitive

Avant de commencer, sachez que vous pouvez souscrire à ce forfait fibre made in RED by SFR . En plus d'afficher un tarif raisonnable, cet abonnement vous fera une petite offrande puisqu'Le tout est, ce qui vous permettra de résilier à n'importe quel moment sans frais supplémentaires. Le prix de 22€/mois comprend également la location de la box. Avant de bénéficier de ce forfait, vous allez devoir effectuer un test d'éligibilité sur votre ligne. Si jamais la fibre n'est pas disponible chez vous, alors vous aurez la possibilité de vous rabattre sur l'abonnement ADSL à 15€/mois (toujours avec un mois offert).Passons à présent au contenu de ce. Au niveau des débits, vous aurez accès à 1 Gb/s en téléchargement contre 400 Mo/s en envoi. Les appels depuis votre box vers les fixes (vers plus de 100 destinations dans la monde) et les mobiles sont illimités. Vous pourrez rester en contact avec vos proches même si ces derniers ne résident pas en France métropolitaine. Voilà pour les détails de cette offre mais nous n'avons pas encore terminé !Vous trouverez aussi des options du côté de la télévision. Libre à vous de choisir la formule qui vous convient. Pour 35 chaînes, comptez 2€ supplémentaires par mois. Si vous optez pour 100 chaînes, vous devrez débourser 4€ en plus à chaque mensualité. À chaque fois, le décodeur est bien évidemment inclus. N'hésitez pas à cliquer sur la case "voir toutes nos options" pour visionner le catalogue de l'opérateur dans son ensemble.Bref, ceest idéal pour vous plonger dans le monde du très haut débit. En plus de proposer une vitesse optimale en navigation comme en téléchargement, l'abonnement vous offrira les appels vers les fixes et les mobiles. L'opérateur frappe fort ! Dépêchez-vous car il vous reste moins d'une semaine pour souscrire à cette offre.