🔥 Forfait RED : nouvelle promo sur le forfait sans engagement 40Go

Forfait mobile RED : un prix garanti à vie !

À lire aussi : Forfait mobile, notre comparatif

Forfait RED 40 Go : un forfait pas cher et très complet

40Go en très haut débit 4G sur le réseau SFR (possibilité de 4 recharges maximum par mois de 100 Mo à 2€)

en très haut débit 4G sur le réseau SFR (possibilité de 4 recharges maximum par mois de 100 Mo à 2€) Les appels illimités vers les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte)

vers les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte) SMS et MMS illimités vers tous les opérateurs en France métropolitaine

vers tous les opérateurs en France métropolitaine Depuis l'Union Européenne/DOM : les appels, SMS et MMS illimités et 4Go d'internet mobile supplémentaires utilisables depuis ces destinations.

Toutes les promos du moment chez RED

Avant même de rentrer dans le détail de l'offre, il est toujours bon de rappeler les deux principaux avantages des forfaits mobile de l'opérateur RED.Tout d'abord, rappelons que ce forfait n'a pas de. Cela veut donc dire que le prix indiqué au moment de votre abonnement ne changera jamais. Pas de mauvaise surprise après 1 an d'abonnement comme on peut le constater chez d'autres opérateurs. Votre facture de 10€/mois ne changera pas et avouons-le, c'est plutôt très plaisant !Seconde bonne nouvelle, ce forfait mobile 4G est aussi. Autrement dit, vous êtes totalement libre de changer d'opérateur quand bon vous semble sans aucun surcoût et très facilement.Pour acquérir votre nouvelle carte SIM, vous devrez toutefois payer la modique somme de 10€.Avec son prix fixe et aucun engagement, ce forfait a déjà de sérieux atouts à faire valoir. Voyons maintenant ce qui se cache réellement derrière cette offre RED.Ainsi pour 10€/mois, ce forfait RED vous propose :Petit bonus pour cette nouvelle offre, RED vous offre égalementsur leCette série RED 40 Go pour 10€/mois est à l'heure actuelle l'offre la plus intéressante. Bien fournie en data et pratique pour l'étranger, il s'agit de l'abonnement le plus complet que propose RED par rapport au tarif indiqué.Si toutefois vous hésitez encore, retrouvez juste ici les autres promos actuellement valables chez RED :Nous en avons fini de faire le tour des bons plans du moment chez RED. Ces offres sont souvent amenées à changer, si vous avez un coup de coeur, ne perdez pas trop de temps pour faire votre choix !