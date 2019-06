🔥 Soldes RED by SFR : Forfait mobile sans engagement à 5€/mois à vie !

RED by SFR 5Go : un forfait 4G qui va à l'essentiel

Le forfait sans engagement le plus complet et abordable

Si vous ne consommez pas des dizaines de gigas d'internet chaque mois, alors cette offre est définitivement faite pour vous. Attention car elle n'est valable queNotez aussi qu'elle est sans engagement, ce qui vous permettra de partir chez un autre opérateur sans avoir à débourser le moindre euro. Autre bonne nouvelle, le tarif mensuel ne sera pas revu à la hausse au bout d'un an comme cela peut parfois être le cas chez la concurrence.Dans ce, vous aurez droit à 5 Go d'internet renouvelables quatre fois par mois (100 Mo et 2€ par recharge). Les appels sont illimités vers les mobiles et les fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte). Il existe tout de même une petite restriction puisque chaque appel ne pourra pas durer plus de 3 heures dans une limite de 200 destinataires par mois.De leur côté, les SMS / MMS sont aussi illimités vers tous les opérateurs en métropole. Pour terminer, évoquons l'étranger puisque depuis l'Europe et les DOM, vous bénéficierez des appels et SMS / MMS illimités ainsi que de 4 Go d'internet supplémentaires utilisables depuis ces destinations.Bref, il s'agit d'un forfait très abordable et qui conviendra très bien à celles et ceux qui n'ont pas besoin d'une grosse enveloppe internet.