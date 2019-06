🔥 Forfaits mobile et fibre : tout savoir sur les promos RED by SFR

RED by SFR : des prix alléchants

Forfaits mobile et abonnement Fibre : toutes les promos RED du moment

À l'heure où nous écrivons ces lignes, RED by SFR propose d'excellentes promotions sur plusieurs de ses forfaits . Dans la liste que vous trouverez un peu plus bas dans cet article, nous nous sommes attardés sur des abonnements téléphoniques mais aussi internet. Ainsi, vous trouverez largement de quoi vous équiper pour rester en contact avec vos proches, aussi bien en France qu'à l'étranger.Nous avons donc sélectionné trois forfaits pour vous aujourd'hui. Deux sont dans la catégorie mobile et un autre pour la fibre. Dans tous les cas, sachez que ces abonnements sont. Vous pourrez donc changer d'opérateur à n'importe quel moment sans avoir à débourser un centime. Cependant, pour ce qui est des offres téléphoniques, vous devrez débourser 10€ supplémentaires pour obtenir la nouvelle carte SIM. À présent, passons aux choses sérieuses !Commençons du côté des mobiles avec le. Le prixpour toute la durée de votre abonnement. Cette offre comprend 40 Go d'internet et vous pouvez profiter de quatre recharges de 100 Mo à 2€ chacune par mois. Les appels sont illimités vers les mobiles et les fixes en France métropolitaine et DOM, dans une limite de 3h par appel et 200 destinataires par mois. Les SMS / MMS sont illimités au sein de l'Hexagone. Enfin, depuis l'Union Européenne et les DOM, vous avez droit aux appels et SMS/MMS illimités. 4 Go supplémentaires d'internet sont également mis à votre disposition.Ensuite, nous passons au. Une fois de plus, ce tarif ne bougera pas. Il comprend 60 Go d'internet ainsi que tous les avantages de l'abonnement précédent. Le vrai plus de cette offre c'est qu'elle est très utile pour vos contacts à l'étranger. Ainsi, les appels sont illimités depuis l'Union Européenne, les DOM, USA, Canada, Suisse et Andorre vers ces mêmes destinations (sauf Canada) ainsi que vers la France métropolitaine. C'est similaire pour les SMS / MMS si ce n'est qu'ils sont aussi en illimité vers le Canada. Enfin, 15 Go d'internet supplémentaires vous seront crédités dans toutes les zones citées plus haut.Terminons avec le(location de la box incluse). Cette promotion est valable jusqu'au 17 juin 2019. Vous profiterez d'internet très haut débit jusqu'à 1 Gb/s en téléchargement et 400 Mb/s en envoi. Les appels seront disponibles en illimité vers les fixes en France et vers plus de 100 destinations depuis votre box. Vous pourrez aussi souscrire à des options comme la télévision avec décodeur pour 35 chaînes en ajoutant 2€/mois ou pour 100 chaînes avec 4€ supplémentaires par mois.Bon week-end à tous sur Clubic !