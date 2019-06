🔥 Les forfaits 4G sans engagement en promo chez RED by SFR

RED dingue de toi

Les deux forfaits 4G en promo chez RED

Dans cet article, nous allons principalement nous pencher sur deux offres :La force de RED est de conjuguer deux arguments qui ne peuvent que séduire. Tout d'abord, l'ensemble des forfaits mobile proposé par l'opérateur est. Cela veut donc dire que vous pourrez résilier quand bon vous semble, si l'envie vous prend d'aller voir ce qui se passe chez la concurrence.Autre point fort, les prix de chaque forfait sont. Autrement dit, le prix n'augmentera pas après 12 mois d'abonnement, comme on peut fréquemment le voir chez d'autres acteurs du marché.Seule chose à savoir, vous devrez tout de même débourser 10€ en supplément pour recevoir votre nouvelle carte SIM.Entrons donc dans le vif du sujet et passons aux deux offres actuellement en promotions chez RED.Le premier bon plan concerne le forfait. Pour ce prix, vous bénéficierez de 40 Go d'internet mobile en 4G sur le réseau SFR.Les appels sont illimités vers les mobiles et les fixes en France métropolitaine ainsi que dans les DOM. Sachez que chaque appel est limité à une durée de trois heures et que vous pourrez joindre jusqu'à 200 destinataires par mois. Les SMS / MMS sont aussi illimités vers l'Hexagone. Depuis l'Union Européenne et les DOM, tous les éléments ci-dessus sauf internet sont illimités. Vous aurez aussi droit à 4 Go supplémentaires dans ces destinations.En ce qui concerne le second bon plan, il s'agit du forfait. La formule est simple, vous bénéficiez de l'ensemble du contenu de l'offre précédente avec 60 Go d'internet.S'adressant davantage aux voyageurs, ce forfait propose les appels illimités depuis l'UE, DOM, Andorre, Suisse, USA et le Canada vers ces mêmes destinations et la France. On retrouve la même chose en ce qui concerne les SMS / MMS vers l'ensemble des mobiles. En bonus, vous aurez droit à 15 Go d'internet mobile supplémentaires chaque mois pour vos déplacements dans toutes les zones mentionnées précédemment.Vous savez tout, à vous de faire votre choix !