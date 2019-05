🔥 RED by SFR : le forfait sans engagement à 10€ par mois à vie !

RED by SFR, un ami pour la vie !

Comme vous l'avez sans doute compris, ce forfait estce qui veut dire que vous pourrez résilier à n'importe quel moment. De plus, son prix solidement fixé à 10€ par mois ne bougera pas. Pour un tel tarif, vous aurez droit à 40 Go d'internet en 4G.Si vous consommez toutes vos unités, quatre rechargements automatiques de 100 Mo pour 2€ chacun pourront se faire dans un même mois. Pour en finir avec les data, vous bénéficierez de 4 Go supplémentaires depuis l'Union Européenne et les DOM.De leur côté, les appels sont illimités vers les mobiles et les fixes de France métropolitaine comme des DOM (hors Mayotte). Par contre, chaque appel est limité à 3 heures et vous pourrez contacter jusqu'à 200 destinataires par mois.Les SMS / MMS sont eux aussi illimités uniquement vers l'Hexagone. Depuis l'UE et les DOM, ces éléments seront totalement illimités toute l'année. Une bonne nouvelle si vous devez voyager régulièrement.Enfin, sachez que vous devrez débourser 10€ supplémentaires pour votre nouvelle carte SIM au moment de la commande. Vous aurez aussi accès au réseau SFR Wifi et à l'option Youboox One. Cette dernière prendra fin le 30 juin.