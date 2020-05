Dernières heures pour profiter de l'offre RED 100 Go à 12€ !

Juste avant le week-end, nous vous parlions d'un forfait mobile exceptionnel proposé par RED by SFR. Sachez que cet abonnement avec 100 Go d'internet à 12€ par mois est toujours d'actualité. Cependant, c'est le dernier jour pour en bénéficier !

Avant de rentrer dans le vif du sujet, sachez qu'il s'agit d'un forfait sans engagement. Autrement dit, vous pourrez donc résilier n'importe quand, et ce, sans frais supplémentaires. A notez également, il s'agit d'un forfait mobile sans condition de durée. Le prix annoncé est valable pour toute la durée de votre abonnement. Pas de mauvaise surprise après 1 an d'abonnement, le prix restera bien fixe.

Débutons avec l'avantage majeur de ce forfait, son enveloppe internet. En effet, vous pourrez compter sur la présence de 100 Go de datas chaque mois. Vous profiterez donc du réseau 4G de très haute qualité de SFR. Grâce à ces 100 Go, vous aurez la possibilité de télécharger des applications, regarder des vidéos et jouer en ligne sans compter. Impossible de faire mieux pour un tarif aussi abordable.

Bien entendu, les traditionnels appels et SMS/MMS illimités sont de la partie. Vous pourrez donc contacter n'importe qui depuis la France métropolitaine mais aussi depuis les DOM ainsi que l'Union Européenne. Dans ces deux dernières destinations, SFR mettra même à votre disposition 8 Go d'internet en plus. Grâce à ces éléments, vous allez pouvoir rester en contact avec vos proches, même à l'étranger. Enfin, précisons que si vous souhaitez changer de mobile en plus que de souscrire à ce forfait, vous pourrez obtenir une belle réduction sur le smartphone de votre choix. Plus d'une cinquantaine de modèles sont éligibles à ces promotions.