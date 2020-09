Forfaits mobiles : les offres RED, Free, Sosh et B&You pour les French Days

En plus du forfait Internet de 80 Go depuis la France, Red by SFR vous permet de bénéficier d’un forfait de 10 Go pour vous connecter depuis l’Europe et les DOM pour vos déplacements à l’étranger. Et si vous deviez aller en Amérique du Nord, en Suisse ou Andorre, Red vous propose une option Internet de 15 Go pour 5 € de plus par mois.