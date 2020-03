Forfait mobile : série limitée Sosh 50 Go à 14,99€ même après un an !

Pourquoi Clubic recommande le forfait Sosh ?

Un prix très compétitif

Un forfait mobile sans engagement

Une couverture excellente via le réseau mobile Orange

Choisir son forfait mobile : découvrez notre : découvrez notre comparatif des meilleures offres Sosh en 2020

Une offre exceptionnelle et inédite pour l'opérateur

Un forfait complet qui n'augmente pas après 12 mois

Les opérateurs mobiles se livrent actuellement une guerre sans merci pour proposer l'offre la plus alléchante sur des forfaits richement dotés en données mobiles. Sur ce terrain Sosh n'a pas été le dernier à proposer des remises sur ses offres mais limitait toujours ses périodes de promotions à une année au maximum avant de revenir à un tarif plus élevé.Cette fois, la filiale d'Orange passe la seconde et vous propose une série limitée, à 14,99€ et ce pour toute la durée de votre abonnement. Finie la période fatidique des 12 mois, avec ce forfait vous payez la même chose chaque mois durant plusieurs années si vous le souhaitez, tout en bénéficiant de la qualité sans égale du réseau d'Orange.Pour la connexion à Internet, Sosh vous propose sa plus grosse enveloppe à savoir 50 Go de données sur son réseau 4G. Connectez-vous à la vitesse de la lumière à vos réseaux sociaux préférés, envoyez toutes les photos d'une soirée à l'ensemble de vos amis et profitez d'une soirée Netflix, le tout sans craindre de voir un seul Mo de hors-forfait, le débit étant simplement réduit ensuite.Vous bénéficiez également de 8 Go à utiliser depuis les pays européens. Pratique lorsque vous vous déplacez en week-end et à titre professionnel. Pour le reste les appels et les SMS sont évidemment illimités en France.Profitez dès à présent de cette série limitée Sosh 50 à 14,99€/mois. Vous avez jusqu'au 30 mars pour vous décider, après il sera trop tard !