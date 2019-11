Forfait mobile : Sosh relance son forfait 50 Go à 11,99€ par mois !

Sosh se rebiffe avant le Black Friday

Appels, SMS / MMS illimités & 50Go de data

L'opérateur téléphonique met cette promotion à disposition des utilisateurs jusqu'au 2 décembre 2019. Bien entendu, seuls les nouveaux clients peuvent en bénéficier. Ce forfait est sans aucun engagement de votre part. Vous aurez donc la possibilité de résilier dès que vous en aurez envie. C'est une très bonne chose puisque le tarif mensuel passera de 11,99€ à 24,99€ au bout d'un an. La hausse pourra donc être esquivée très facilement. Comme toujours, Sosh vous demandera 10€ supplémentaires pour l'obtention d'une nouvelle carte SIM.Cet abonnement embarque les appels et SMS/MMS illimités en France. Sur ce même territoire français, 50 Go d'internet seront mis à votre disposition chaque mois. Le débit sera réduit si vous dépassez ce seuil. Cependant, vous pourrez télécharger des applications, regarder des vidéos et naviguer sur internet sans trop vous soucier de votre enveloppe de datas. Avec cette offre, vous serez également couvert pour tous vos déplacements à l'étranger.Si vous décidez de voyager en Europe, Suisse, Andorre ou DOM, les appels et les SMS/MMS resteront illimités vers ces destinations comme la France. Par ailleurs, vos 50 Go seront utilisables normalement dans ces pays. Enfin, lorsque vous êtes au sein de l'Hexagone cette fois, vous pouvez appeler en illimité vers les mobiles comme les fixes d'Amérique du Nord (USA, Canada). Les appels sont également illimités vers les fixes d'Europe, Suisse, Andorre et DOM. Les SMS ont droit au même traitement de faveur vers ces zones.Avec ce forfait signé Sosh, vous allez être tranquille dans tous les domaines. Une enveloppe internet des plus conséquentes est de la partie et vous pourrez continuer d'entretenir vos contacts à l'étranger dans le moindre problème. Foncez !