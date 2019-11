Forfait mobile : décryptons l'offre Sosh 20Go à 11,99€ par mois

Sosh casse ses tarifs

Paré à voyager !

Comme bien souvent, nous sommes en présence d'un forfait sans engagement . Cette flexibilité est la bienvenue puisque le prix mensuel passera à 19,99€ au bout d'un an. Vous pourrez donc résilier sans frais supplémentaires avant que l'augmentation ne soit effective. Sachez aussi que cette promotion est uniquement valable jusqu'au 14 novembre 2019. Vous avez donc un peu de temps devant vous pour y souscrire (à condition d'être nouveau client chez l'opérateur). Enfin, comptez 10€ en plus au moment de la souscription pour recevoir votre nouvelle carte SIM. Il est temps de passer au contenu du forfait.Sosh a mis en place cette formule comprenant les appels et SMS / MMS illimités en France. Vous aurez également accès à une enveloppe de 20 Go d'internet chaque mois. Le débit sera réduit si vous dépassez ce seuil. Au sein du territoire français, vous pourrez donc communiquer avec vos proches sans jamais vous soucier du forfait restant. Mais Sosh ne s'arrête pas là puisque cet abonnement comprend aussi des avantages non négligeables pour l'étranger.Ainsi, depuis la France métropolitaine, les SMS seront illimités vers les mobiles situés en Europe, Suisse, Andorre et les DOM. Si vous vous trouvez dans les zones que nous venons de citer, les appels mais aussi les SMS / MMS resteront illimités vers ces mêmes destinations et la France. Autre bon point, vos 20 Go d'internet seront utilisables à l'étranger comme si vous étiez en France. Enfin, vous conserverez aussi votre numéro de mobile actuel.Ce forfait Sosh 20 Go à 11,99€/mois est une excellente affaire. Juste avant l'augmentation, vous pourrez résilier et partir en quête d'un abonnement moins onéreux. En attendant, celui-ci saura répondre à toutes vos sollicitations et vous accompagnera même à l'étranger. Vous avez jusqu'à la semaine prochaine pour en profiter.