🔥 Le forfait Sosh illimité 50 Go à 9,99€ est de retour !

Les meilleurs forfaits 4G sans engagement Vous souhaitez conserver votre liberté ? Vous avez déjà un smartphone et vous ne voyez aucun avantage à vous engager avec le même opérateur Telecom pour une période de 12 ou 24 mois ? Les forfaits mobiles sans engagement s'offrent à vous !

Notre comparatif des meilleurs forfaits 4G sans engagement

Tout d'abord, et comme c'est le cas de bon nombre de forfaits maintenant, cet abonnementestce qui vous permettra de vous en libérer dès que vous en aurez envie. Ensuite, il est important de savoir que le prix mensuel augmentera au bout de douze mois. Ainsi, il passera automatiquement de 9,99€ à 24,99€ par mois. À vous de rester ou d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Pour en terminer avec le prix, sachez aussi que la nouvelle carte SIM universelle (compatible avec tous les téléphones) vous sera facturée 5€.Maintenant, passons aux choses sérieuses ! Comme toujours, ce forfaitcomprend les. Il n'existe donc aucune limite même au niveau du nombre de destinataires chaque mois. Ce qui est excellent avec cet abonnement, c'est qu'il met aussi le paquet sur les opérations réalisées à et vers l'étranger.Ainsi, vous pouvez appeler. Vous pouvez également passer des coups de fil sans compter vers. Lesvers les destinations citées précédemment. Bref, vous êtes tranquille dans presque toutes les situations.Comme son nom l'indique, le forfaitpossède. L'autre bonne nouvelle, c'est que ce volume de data est utilisable en. Bref, c'est comme si vous étiez en France. Les appels, les. Pour terminer, précisons que vous pouvez garder votre numéro de mobile actuel malgré le changement d'opérateur.