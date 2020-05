Forfait mobile : la série Free 60 Go à moins de 10 € par mois

Offre sans engagement

L'illimité depuis la France, les DOM et l'Europe

Vous avez sans doute déjà entendu parler des séries Free. Il s'agit de forfaits mobiles illimités sans engagement, fournis par l'opérateur appartenant au groupe Iliad. L'offre varie assez peu dans le temps, à l'exception de deux caractéristiques : le prix et la quantité de données pour aller sur Internet.En ce moment, Free vous propose sa série 60 Go à 9,99 €/mois la première année. Une fois cette période écoulée, vous basculerez sur le tarif classique de 19,99 €/mois. Néanmoins, libre à vous de ne pas subir cette évolution : l'abonnement étant sans engagement, vous pouvez résilier à tout moment. Si vous le souhaitez, vous pouvez donc bénéficier de cette offre et mettre fin à votre contrat avant la fin de la première année.Ainsi, pour moins de 10 euros par mois, vous profiterez d'appels, de SMS et de MMS illimités vers la France métropolitaine et les DOM (hors Mayotte). De plus, l'opérateur mettra donc à votre disposition une enveloppe de 60 Go, pour naviguer, télécharger ou streamer sur Internet, en France métropolitaine. Et ce, en bénéficiant de débits élevés, grâce à la 4G ou à la 4G+.Mais Free a également pensé aux utilisateurs aimant voyager (quand ils en ont la possibilité). En effet, les appels, SMS et MMS restent également illimités depuis l'Europe. Et dans les pays de l'UE, comme dans les DOM, vous disposez de 4 Go supplémentaires de data, pour poursuivre vos activités en ligne. Si cela vous semble trop restreint, sachez que vous pouvez toutefois dépasser cette limite : il vous en coûtera alors 0,0054 euro pour chaque Mo consommé.En vous proposant l'illimité à moins de 10 € par mois, la série Free 60 Go constitue une des meilleures offres mobiles du moment. D'autant qu'elle ne vous contraint à aucun engagement sur la durée.