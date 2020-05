Forfaits mobiles : RED, Free, B&You et Sosh, découvrez toutes les promos du week-end

Le choix de la rédaction : Forfait mobile RED 60 Go à 12€/mois

Un forfait sans engagement

Un prix garanti à vie

Un volume de data très conséquent

Forfait mobile : de l'illimité sans engagement à moins de 10€

Quatre forfaits d'exception en promotion

Pour satisfaire chaque utilisateur, nous avons réuni quatre abonnements avec un contenu et des prix différents. Cependant, les offres qui vont suivre conservent tout de même quelques similitudes. Par exemple, elles sont toutes sans engagement. Vous pourrez donc résilier à n'importe quel moment. C'est une bonne nouvelle puisque le tarif mensuel augmentera parfois au bout d'un an. Nous le préciserons lorsque ce sera le cas. Par contre, vous devrez impérativement débourser 10€ supplémentaires pour recevoir la nouvelle carte SIM.Le temps est venu de nous pencher sur les forfaits mobiles concoctés par RED, Free, B&You et Sosh. Vous trouverez forcément votre bonheur.Commençons par le forfait RED 60 Go à 12€/mois jusqu'au 11 mai.Il vous permet d'accéder à une enveloppe internet de 60 Go en 4G. Vous pouvez compter sur quatre recharges de 1 Go chacune (2€ à chaque fois) par mois. Les appels sont illimités vers les mobiles comme les fixes sur tout le territoire français, DOM compris (hors Mayotte). Un appel ne peut dépasser une durée maximale de 3 heures. Les SMS/MMS sont également concernés par cette offre illimitée mais seulement en métropole (et dans la limite de 200 destinataires par mois). Si vous allez dans un pays de l'Union Européenne ou dans les DOM, sachez que les appels et les SMS/MMS restent illimités. 8 Go d'internet supplémentaires seront même crédités sur votre compte. Enfin, le stockage en ligne SFR Cloud 100 Go est inclus.Poursuivons notre route avec la formule Free 60 Go à 9,99€/mois jusqu'au 19 mai. Au bout d'un an, le prix passera à 19,99€/mois.Tout d'abord, les traditionnels appels illimités vers les mobiles et fixes en France ainsi que dans les DOM (sauf Mayotte) sont bien évidemment inclus. Les SMS ont droit au même traitement et les MMS doivent se contenter d'être illimités en métropole. Le volume de datas est logiquement de 60 Go en 4G+. En voyage depuis l'Europe et les DOM, les appels et les SMS/MMS sont toujours illimités. Notons également la présence de 4 Go d'internet pour ces destinations. Enfin, le réseau FreeWifi vous sera ouvert en France métropolitaine.Place maintenant au forfait Sosh 80 Go à 14,99€/mois. L'offre est disponible pour les nouveaux clients jusqu'au 25 mai à 9h00.Les appels et SMS/MMS sont proposés en illimité en France. L'enveloppe internet mobile s'élève à 80 Go. Pour les déplacements en Europe et dans les DOM, tout est illimité, sauf internet puisque 8 Go de plus seront utilisables. Vous conserverez aussi votre ancien numéro.Enfin, clôturons cette sélection avec l'abonnement B&You 80 Go à 13,99€/mois. Il est disponible jusqu'au 26 mai prochain à 23h59.En France métropolitaine, les appels et SMS sont illimités vers la métropole ainsi que les DOM. Les MMS le sont uniquement vers l'Hexagone. Si vous décidez de vous rendre en Europe ou dans les DOM, tout le contenu mentionné précédemment est illimité vers ces mêmes zones et la France métropolitaine. Pour internet, 80 Go sont accessibles en métropole et 10 Go à l'étranger.Maintenant, c'est à vous de choisir le forfait qui vous convient. Nous vous souhaitons un excellent week-end !