Promo forfait mobile : tout savoir de l'offre Free 60 Go à 9,99€/mois

Pourquoi Clubic recommande ce forfait Free 50 Go?

Le prix le moins cher du marché pour la première année

Une forfait mobile sans engagement

Une bonne couverture réseau en France

Passez chez Free sans attendre !

Tout ce qu'il faut à petit prix

Débutons encore une fois par quelques modalités importantes comme le fait que la réduction est uniquement valable pour les nouveaux clients de l'opérateur jusqu'au 5 mai inclus. Si le forfait en question est bien sans engagement de votre part, précisons tout de même que le tarif mensuel passera de 9,99€ à 19,99€ au bout d'un an. Il vous suffira de résilier pour éviter d'être impacté par cette hausse. Enfin, les traditionnels 10€ supplémentaires vous seront demandés au moment de la souscription pour financer l'arrivée de votre nouvelle carte SIM.Pour ce qui est du contenu de ce forfait, arrêtons-nous sur les appels illimités vers les mobiles comme les fixes en France métropolitaine et dans les DOM (hors Mayotte). Les SMS sont logés à la même enseigne et les MMS sont uniquement illimités dans l'Hexagone. Comptez bien évidemment sur la présence d'une enveloppe internet de 60 Go en 4G+ pour naviguer sur le web et télécharger des applications.En voyage, vous bénéficierez toujours des appels et SMS/MMS illimités depuis l'Europe comme les DOM. Dans ces zones, 4 Go d'internet seront mis à votre disposition. Nous allons terminer cette petite tournée avec un bonus qui fait plaisir. Ainsi, les abonnés profiteront d'un accès sans la moindre limite au réseau FreeWifi en France métropolitaine. Un bon moyen d'être connecté à internet en permanence.Bref, c'est un forfait à la fois riche en contenu et abordable que nous propose une nouvelle fois Free Mobile. Nous vous conseillons vraiment de souscrire à cette offre qui vous fera faire de belles économies pendant un an. Foncez !