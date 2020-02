Un forfait mobile Free 50 Go pour moins de 10€ par mois

Free, un maximum de liberté

Free assure aussi à l'étranger

Une fois encore, c'est un forfait sans engagement qui est proposé par l'opérateur. Vous aurez donc la possibilité de résilier cet abonnement à n'importe quel moment s'il ne répond plus à vos attentes. Ce sera également un excellent moyen d'esquiver la hausse du tarif qui passera de 9,99€ à 19,99€/mois au bout d'un an. Bien entendu, l'offre en question est valable uniquement pour les nouveaux clients Free. Enfin, au moment de la souscription, vous devrez obligatoirement débourser 10€ supplémentaires pour recevoir la nouvelle carte SIM à domicile.Passons maintenant au contenu de la formule qui embarque les appels illimités vers les mobiles comme les fixes de France métropolitaine ainsi que des DOM (hors Mayotte). Les SMS ont droit au même traitement de faveur et les MMS peuvent uniquement être envoyés sans limitation au sein de l'Hexagone. Pour ce qui est de l'enveloppe internet, 50 Go sont de la partie chaque mois. Un volume suffisant pour télécharger des applications, regarder des vidéos et jouer en ligne.Si vous comptez voyager, cette offre Free vous accompagnera également en dehors de la métropole française. En effet, les appels mais aussi les SMS/MMS restent illimités depuis l'Europe et les DOM. Vous avez la possibilité d'utiliser 4 Go d'internet par mois dans ces pays. Pour ce qui est des services inclus, vous pouvez compter sur la réception de votre facture par email et sur l'accès illimité au réseau FreeWifi en France métropolitaine.Nous avons déjà fait le tour de toutes les particularités de ce forfait. Free propose toujours des offres de qualité et généreuses en contenu. Celle que nous venons de détailler ne fait pas exception. Vous ne serez clairement pas déçu !