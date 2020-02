Tout savoir sur l'offre Série Free mobile 50 Go actuellement en promotion

Free : un forfait 4G illimité en haut débit

L'avantage du sans engagement

L'offre Série Free mobile 50 Go est limitée. Ce qui n'est pas le cas d'un grand nombre de services inclus dans l'abonnement ! En effet, avec ce forfait sans engagement , vous pouvez échanger avec vos proches sans compter, puisque vous bénéficiez des appels, SMS et MMS en illimité. Et cette capacité à communiquer sans restriction est également valable lorsque vous voyagez dans toute l'Europe ou si vous êtes dans les DOM.Mais le petit plus de cet abonnement vient bien sûr de son offre Internet. Comme son nom l'indique, le forfait vous octroie 50 Go de data, pour vous permettre de naviguer et de regarder des vidéos en streaming en toute sérénité. D'autant qu'avec la 4G+ fournie par Free, les débits proposés vous offriront une expérience exempte de ralentissements. Et une nouvelle fois, vous pourrez continuer à profiter de votre forfait mobile lors de vos déplacements, puisque l'opérateur vous accorde 4 Go en Europe et dans les DOM.Vous vous demandez peut-être ce qui arrive si vous atteignez cette limite de 50 Go ? Rassurez-vous, vous ne perdez pas pour autant votre accès à Internet depuis votre smartphone. Néanmoins, en pareille situation, votre débit se verra réduit. Vous devrez donc attendre le mois suivant pour profiter de nouveau au maximum des capacités de la 4G+.Actuellement, le forfait Free mobile 50 Go est disponible au prix de 9,99 € par mois pendant un an ! Et à l'issue de cette période, votre abonnement passera alors au tarif de 19,99 € par mois. Mais si vous souhaitez mettre fin à votre contrat avant d'en arriver là, il n'y a pas de problème : l'offre proposée est sans engagement !Avec l'offre Série Free mobile 50 Go, vous avez l'assurance de profiter de l'illimité au meilleur prix. Et ce, même pendant vos voyages en Europe et dans les DOM !