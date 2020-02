Free relance son forfait mobile 60 Go à 9,99€/mois

Pourquoi Clubic aime sur ce forfait mobile ?

Un des prix les plus bas du marché

du marché Un offre mobile très complète

Un service intéressant pour l'étranger

La liberté selon Free

Un forfait classique mais efficace

Commençons en vous rappelons qu'il s'agit d'un forfait sans engagement . En effet, l'opérateur vous permettra de résilier n'importe quand si vous avez envie de changer d'offre. Par contre, il est tout aussi important de mettre en avant le fait que le tarif passera à 19,99€ au bout d'un an. Fort heureusement, vous pourrez esquiver cette hausse très facilement puisque vous ne serez pas engagé. Bien entendu, les traditionnels 10€ supplémentaires au moment de la souscription pour la nouvelle carte SIM sont toujours de la partie. Vous n'avez que quelques heures pour bénéficier de cette promotion puisqu'elle disparaîtra ce mardi 11 février.En souscrivant à cet abonnement, vous aurez accès aux appels illimités vers les mobiles et les fixes situés en France métropolitaine ainsi que dans les DOM (hors Mayotte). Pour ce qui est des SMS, ils ont droit au même traitement de faveur. Les MMS doivent se contenter d'être illimités vers l'Hexagone. Toujours en France, vous pourrez utiliser jusqu'à 60 Go d'internet en 4G+ chaque mois. Un volume nettement suffisant pour naviguer sur le web, télécharger des applications ou encore regarder des vidéos sans compter.À présent, si vous comptez vous déplacer en dehors de la métropole française, sachez que cette offre vous accompagnera. En effet, les appels et SMS/MMS seront illimités depuis l'Europe comme les DOM. Au sein de ces destinations, vous pourrez consommer 4 Go d'internet. Bref, vous resterez en contact avec vos amis et votre famille dans tous ces cas de figure. Pour terminer, soulignons le fait que vous aurez la possibilité de recevoir votre facture par email et que vous aurez même accès à tout le réseau FreeWifi en France métropolitaine.Pour conclure, il faut bien admettre que cette offre Free a tout pour plaire. Elle est à la fois abordable et extrêmement complète dans tous les domaines. Elle conviendra à chaque utilisateur. Dépêchez-vous d'y souscrire.