Bon plan Free : le forfait mobile 50 Go toujours disponible à 9,99€/mois

On prend les mêmes et on recommence

Un forfait à utiliser partout

Débutons avec le topo habituel en rappelant que ce forfait est sans engagement . Vous aurez donc la possibilité de mettre un terme à cet abonnement à n'importe quel moment. C'est un excellent moyen pour esquiver la hausse du prix qui passera à 19,99€ par mois au bout d'un an. La résiliation sera alors la bienvenue. Autre point important, seuls les nouveaux clients Free peuvent bénéficier de cette offre. Enfin, les frais d'activation de la carte SIM sont toujours fixés à 10€. Maintenant, place au contenu du forfait en question.Il met à votre disposition les appels illimités vers les mobiles comme les fixes de France métropolitaine et DOM (hors Mayotte). Les SMS ont droit au même traitement de faveur et les MMS sont uniquement illimités vers la métropole. Toujours au sein de l'Hexagone, vous pouvez utiliser jusqu'à 50 Go d'internet à 4G+ tous les mois. Le débit sera bien évidemment réduit si vous veniez à dépasser ce seuil. Cependant, vous devriez en avoir largement assez pour naviguer sur internet, regarder des vidéos ou encore télécharger des applications.Si vous décidez de partir à l'étranger ou dans un département d'outre-mer pendant quelques jours, sachez que ce forfait vous accompagnera et que vous pourrez donc rester en contact avec vos proches. En effet, les appels ainsi que les SMS/MMS restent illimités en Europe et DOM. Vous pourrez même utiliser jusqu'à 4 Go d'internet au sein de ces destinations. Enfin, l'opérateur vous ouvrira l'accès à son réseau FreeWifi en France métropolitaine.Voilà un excellent point qui vient compléter parfaitement ce forfait déjà bien copieux.Free est un des opérateurs les plus fiables du marché. Vous pouvez donc souscrire à ce forfait sans hésiter. Il ne vous décevra pas en France et saura se montrer à la hauteur de vos attentes à l'étranger. N'hésitez plus !