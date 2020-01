Forfait Free 50Go : un abonnement mobile complet pour moins de 10€/mois

Free vous aide à préserver votre budget

Free vous accompagnera partout

Débutons avec quelques modalités en rappelant que ce prix est valable uniquement pour les nouveaux clients Free. Si jamais vous venez tout juste de résilier un contrat mobile chez ce même opérateur, vous devrez patienter une trentaine de jours avant de souscrire à une autre offre. Quoi qu'il en soit, nous sommes en présence d'un forfait sans engagement qui vous permettra de mettre un terme au contrat dès que vous en aurez envie. C'est une bonne chose puisque le tarif mensuel passera à 19,99€ au bout d'un an. Enfin, comptez 10€ supplémentaires au moment de la souscription pour recevoir la nouvelle carte SIM.Il est grand temps de décortiquer ce forfait très copieux. Vous aurez à votre disposition les appels illimités vers les mobiles ainsi que les fixes de France métropolitaine et DOM (hors Mayotte). Les SMS pourront également être envoyés sans limite dans ces zones et les MMS uniquement dans l'Hexagone. Vous pourrez bien évidemment utiliser jusqu'à 50 Go d'internet en 4G+ par mois en France. Un volume important qui vous permettra de naviguer sur internet, télécharger des applications ou même de regarder des vidéos en grande quantité.Ce forfait sera également parfait si vous souhaitez partir en vacances en dehors de la métropole. En effet, les appels mais aussi les SMS/MMS resteront illimités en Europe comme dans les DOM. Free vous donnera accès à 4 Go d'internet dans ces pays. Enfin, terminons en mettant en avant quelques services comme la réception de votre facture par mail, la possibilité de vous connecter au réseau FreeWifi en illimité ou encore l'option de librairie en ligne Youboox One. Cette dernière est disponible jusqu'au 31 janvier 2020.Voilà pour ce forfait mobile Free à moins d'une dizaine d'euros par mois. Il embarque tous les éléments nécessaires pour vous permettre de rester en contact avec vos proches. Vous pouvez y aller les yeux fermés !