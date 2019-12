Bon plan forfait 4G : Free continue son offre 50Go à 9,99€/mois

L'offre référence est de retour !

Free a encore tout compris !

Ce forfait Free est uniquement accessible pour les nouveaux clients de l'opérateur. Il s'agit d'un abonnement sans engagement que vous pourrez résilier à n'importe quel moment sans frais supplémentaires. C'est une excellente nouvelle puisque le tarif mensuel passera à 19,99€ au bout d'un an. Vous aurez donc la possibilité d'esquiver cette hausse avant de partir en quête d'un forfait plus avantageux. Free vous demandera aussi 10€ en plus au moment de la souscription pour recevoir la carte SIM. Maintenant, passons au contenu de ce forfait.Vous aurez donc accès aux appels illimités vers les mobiles ainsi que les fixes de France métropolitaine et des DOM (hors Mayotte). Les SMS seront également illimités dans cette zone et les MMS devront se contenter de l'être en métropole. Toujours sur le territoire français, Free mettra à votre disposition une enveloppe internet de 50 Go. Un tel volume vous permettra de télécharger des applications, regarder des vidéos et jouer en ligne sans compter. Si jamais vous finissez par dépasser ce seuil, le débit sera bien évidemment réduit.L'offre en question vous accompagnera aussi durant vos déplacements en dehors de la France. En effet, depuis l'Europe comme les DOM, les appels mais aussi les SMS/MMS resteront illimités. De quoi rester en contact avec vos proches lors des vacances. De plus, 4 Go d'internet pourront être utilisés chaque mois à l'étranger. Vous aurez également accès au réseau FreeWifi en France ainsi qu'à l'application de librairie en ligne Youboox One (jusqu'au 31 janvier 2020 pour cette dernière).Avec ce forfait Free 50 Go, vous aurez toutes les cartes en main pour profiter au maximum de votre smartphone. L'abonnement convient à tous les utilisateurs qui aimeraient changer d'offre pour faire des économies. Ne passez pas à côté de cette promo !