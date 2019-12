Free mobile : tout savoir de l'offre 50 Go à moins de 10€ par mois

Une belle enveloppe data de 50 Go à prix réduit

1 an pour vous convaincre

Avec cette formule affichée à moins de 10€ par mois, le trublion des télécoms persiste et signe sur cette promotion reconduite semaine après semaine. Et on comprend pourquoi car pour 9,99€ par mois, vous bénéficierez des appels, SMS et MMS en illimité qui viendront agrémenter une généreuse enveloppe Internet de 50 Go. A noter que vous pourrez également utiliser ce forfait en Europe et dans les DOM avecdes appels, SMS et MMS illimités et 4 Go d'internet. Retenez aussi que le forfait vous permettra de vous connecter aux réseaux FreeWifi en France métropolitaine.Cette promotion étant valable 1 an, vous aurez donc 12 mois pour vous convaincre que l'opérateur est fait pour vous. Après cette période, vous passerez automatiquement au forfait haut de gamme de Free Mobile à 19,99 euros par mois (ou 15,99 euros mensuels si vous êtes abonné Freebox). Mais il ne s'agit pas d'une simple "hausse de prix", puisque la formule à 19,99€ pour octroiera de nombreux services supplémentaires comme 100 Go de 4G+, soit deux fois plus que sur l'offre précédente, avec bien sûr encore une fois les appels, SMS et MMS illimités. De plus, l'offre premium est particulièrmeent recommandé pour les grands voyageurs puisque cette fois ce seront 25 Go de data qui seront disponibles depuis plus de 65 pays à travers le monde. Et cerise sur le gâteau (ou la bûche, c'est de saison) : en Europe, DOM, USA, Canada, Australie, Afrique du Sud, Israël et Nouvelle-Zélande, vous aurez même des appels, SMS et MMS illimités.Si toutefois vous changiez d'avis, vous pourrez résilier librement puisqu'il s'agit d'un des meilleurs forfaits sans engagement