Forfait Free mobile : zoom sur l'offre 50 Go à moins de 10€

Une offre mobile qui a fait ses preuves

Adoptez la légende McLaren grâce à OnePlus

Aujourd'hui Free est un acteur incontournable sur le marché des forfaits mobile . Depuis son lancement au début d'année 2012, le trublion des télécoms n'a eu de cesse de casser les prix pour rendre plus accessibles des offres mobiles complètes et adaptées aux smartphones et à leurs usages. Des millions de clients n'ont pas hésité pour profiter de ces offres alors à des prix jamais vus.Free mobile continue à bousculer le marché avec sa nouvelle offre à seulement 9,99€/mois. Pour ce prix, l'opérateur mobile vous propose pour commencer 50 Go de données internet. Vous pouvez grâce au réseau 4G déployé sur l'ensemble du territoire profiter de votre musique, de vos séries ou de vos films en haute définition, et téléchargées ou streamées sur votre smartphone en quelques secondes seulement.Pour la partie communication, Free mobile ne s'embarrasse pas de limites ou de contraintes complexes pour l'utilisateur. Les appels, les SMS et les MMS sont illimités partout en France et vers les DOM. Simple et clair. Pour les voyageurs qui aiment visiter les capitales européennes de temps à autre, Free mobile propose également 4 Go par mois de données 4G. Il vous suffira d'activer l'itinérance des données depuis votre smartphone pour vous connecter automatiquement au réseau partenaire de Free dans le pays où vous vous trouvez.Ce forfait est parfait pour profiter du dernier OnePlus 7T Pro McLaren Edition. Le tout dernier et très puissant smartphone de la marque chinoise est disponible en exclusivité chez Free mobile. Le téléphone est à la fois l'un des plus puissants du marché, bardé de nombreuses technologies, mais également l'un des plus beaux de la marque, avec un design sans précédent conçu en partenariat avec le constructeur automobile.