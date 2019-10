Forfait mobile Free : dernier jour pour profiter de 60Go à 9,99€ par mois

Dernières heures pour vous emparer de ce forfait Free mobile

Un forfait qui répondra toujours présent !

Ainsi, cette belle promotion disparaîtra ce mardi 29 octobre. Pour en bénéficier, vous devez impérativement être un nouveau client de l'opérateur. Notez bien que cette offre est sans engagement de votre part. Elle peut ainsi être résiliée à tout moment sans que cela ne vous coûte un bras. Cependant, le tarif mensuel passera à 19,99€ après un an d'abonnement. C'est à ce moment que la résiliation vous sera très utile. Maintenant, mettons au clair ce que ce forfait Free mobile 60 Go forfait mettra à votre disposition une fois la souscription réalisée.Le contenu de ce forfait Free mobile est assez classique puisque nous y retrouvons les appels illimités vers les mobiles comme les fixes de France métropolitaine ainsi que des DOM. Les SMS sont également illimités vers ces destinations et les MMS le sont uniquement vers l'Hexagone. Bien entendu, une enveloppe internet de 60 Go à 4G+ est de la partie. Avec un tel volume, vous aurez la possibilité de télécharger des applications, utiliser le GPS ou même regarder des vidéos sans vous inquiéter de la capacité de votre forfait.Si vous comptez faire un tour en Europe ou dans les DOM, les appels ainsi que les SMS / MMS resteront illimités depuis ces zones. Ce n'est pas tout puisque 4 Go d'internet supplémentaires seront crédités sur votre compte pour l'étranger. Free se montre également assez généreux du côté des services inclus. Par exemple, le réseau FreeWifi vous sera ouvert en France métropolitaine sans la moindre restriction. Enfin, l'option de librairie en ligne Youboox One est accessible jusqu'au 31 janvier 2020.Cette offre Free mobile 60 Go occupe le devant de la scène depuis plusieurs jours maintenant. C'est donc une parfaite occasion pour rappeler que l'abonnement en question se montre généreux en contenu et laisse l'utilisateur libre de partir. Dépêchez-vous avant que cette promotion ne disparaisse. N'hésitez pas à consulter notre sélection des meilleurs bons plans sur les forfaits mobile du moment.