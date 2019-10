Forfait Free mobile : profitez de l'offre 60 Go à 9,99€

Simplicité et efficacité

Une option sympathique

Comme toujours, cet abonnement Free Mobile est uniquement disponible pour les nouveaux clients. Ainsi, vous ne devez pas avoir été abonné à un autre forfait dans les 30 jours qui précédent cette nouvelle souscription. Sachez aussi qu'il s'agit d'une offre sans engagement que vous pourrez résilier à n'importe quel moment. Cette flexibilité est la bienvenue puisque le tarif mensuel passera à 19,99€ au bout d'un an. Enfin, dernier point important, vous avez jusqu'au mardi 29 octobre 2019 pour choisir ce forfait à moindre prix.Faisons l'habituel tour du propriétaire. Nous retrouvons les traditionnels appels illimités vers les mobiles comme les fixes de France métropolitaine ainsi que des DOM (hors Mayotte). Les SMS profitent des mêmes avantages et les MMS peuvent être envoyés en illimité seulement vers l'Hexagone. Vous l'avez sans doute déjà compris, une enveloppe de 60 Go d'internet en 4G+ sera à votre portée chaque mois. Le débit de la connexion sera réduit si jamais vous dépassez cette limite.Pour ce qui est de l'étranger, votre forfait vous accompagnera durant vos déplacements en Europe et dans les DOM. Au sein de ces pays, les appels et les SMS / MMS resteront illimités. Un bon moyen de rester en contact avec vos proches. Pour finir, précisons que vous aurez accès au réseau FreeWifi illimité en France et que l'option Youboox One est valable jusqu'au 31 janvier 2020. Cette dernière vous permettra de télécharger plusieurs milliers de livres sans frais supplémentaires.Nous vous recommandons bien évidement ce forfait Free Mobile. Puisqu'il est sans engagement, vous pourrez résilier avant la hausse du prix. Ainsi, pendant un an, vous bénéficierez d'un abonnement complet à tous les niveaux.