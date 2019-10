Forfait mobile : le forfait Free 60Go à moins de 10€/mois

Un forfait mobile 60 Go pour moins de 10 €

Les autres avantages du forfait série limitée de Free

Free ne se prive donc pas pour prendre le haut de tableau des offres forfaits 4G sans engagement avec ce forfait qui contient 60 Go de data en 4G+ par mois pour seulement 9,99€. Un telle quantité de data permet de naviguer sur le web et effectuer toutes vos activités en ligne sans se soucier d'atteindre la fin de son forfait.Sachez que l'offre est valable pendant un an, ensuite le forfait passe à 19,99€ par mois, mais étant donné qu'il est sans engagement vous pourrez résilier pour une autre offre à tout moment.En plus de cette enveloppe de data plus que conséquente, le forfait vous offre les SMS et MMS illimités vers la France mais pas seulement. Les appels sont également illimités, vers les fixes et mobiles, vous pourrez donc rester des heures au téléphone sans vous soucier de l'état de votre forfait et risquer un dépassement. Notez que les SMS vers les DOM sont également illimités, à l'exception de Mayotte. En UE vous disposerez des appels, SMS et MMS illimités, ainsi que de 4 Go de data. Il s'agit donc d'un forfait complet, qui conviendra à la majorité de vos utilisations et ne vous limitera pas.Ne tardez pas à vous rendre sur le site de Free car, comme on vous le disait plus haut, ce forfait en série limitée est accessible à ce prix jusqu'au 22 octobre 2019.