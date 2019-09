🔥 Forfait mobile : nouvelle offre Free 60 Go à 8,99€/mois

Un rapport qualité/prix parfait et aucun engagement

À lire aussi : Forfait mobile, notre comparatif

L'offre limitée Free mobile en détail

La dernière série limitée de Free mobile s'est fait remarquer en cette rentrée 2019. Son atout principal est son prix hyper concurrentiel qui, on le rappelle, est de seulement 8,99€/mois pour une belle enveloppe de 60 Go de data. Une offre aussi intéressante est forcément éphémère et celle-ci se termine mardi 24 septembre. Ce week-end est donc le moment idéal pour regarder de plus près ce que la marque propose et pour changer de forfait si celui-ci est compatible avec vos besoins.Comme on vous le disait plus haut, le prix du forfait est garanti pendant un an. Il change donc la deuxième année pour afficher un coût mensuel de 19,99€. Heureusement, rien ne vous obligera à payer cette somme chaque mois puisque l'offre Free mobile est sans engagement. Vous pouvez donc stopper votre abonnement à n'importe quel moment, et même juste avant que son prix n'augmente.Mis à part ce petit prix sans engagement, voyons ce que nous réserve l'offre de la série limitée de Free à 60 Go/mois. Tout d'abord, pas de restriction niveau appels, que ce soit sur les fixes ou sur les portables, ils sont en accès illimité vers la France métropolitaine ainsi que vers les DOM (à l'exception de Mayotte). Les SMS et MMS sont également en illimité dans la France hexagonale, mais seuls les SMS le sont aussi vers les DOM. Si vous partez en voyage en Europe ou dans les DOM, vous disposerez toujours de vos appels, SMS et MMS en illimité. L'offre est cependant moins intéressante côté internet lorsque vous êtes l'étranger car elle ne comprend que 4 Go en 3G. Un accès qui vous laisse tout de même de quoi consulter vos mails, discuter sur les réseaux, lire la presse ou encore écouter de la musique sans avoir l'œil rivé sur votre consommation de data.Si vous ne comptez pas partir pendant des mois à l'étranger, l'offre de Free est vraiment intéressante. Elle vous fera profiter d'un accès ultra confortable à internet et vous bénéficierez d'un excellent rapport qualité/prix pendant 12 mois.