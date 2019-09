🔥 Forfait mobile Free 50Go à prix cassé pendant 12 mois

Free (r)assure !

À lire aussi : Forfait mobile, notre comparatif

Forfait Free 50 Go : le meilleur ami de votre smartphone

Ce forfait signé Free Mobile est bien connu puisqu'il s'est déjà invité à plusieurs reprises dans notre rubrique réservée aux bons plans. Donc, vous savez peut-être déjà qu'il s'agit d'une offre sans engagement. Si vous décidez d'y souscrire mais que vous n'êtes pas satisfait, alors vous pourrez résilier à tout moment. Ce n'est pas tout puisque le tarif de 8,99€/mois est assuré pour une période d'un an. Ensuite, il passera à 19,99€ mais pas de panique puisque vous aurez la possibilité de partir avant cette hausse. Maintenant, passons au contenu très généreux de cet abonnement qui vous accompagnera partout !Comme d'habitude, les appels sont illimités vers les fixes ainsi que les mobiles en France métropolitaine comme dans les DOM (hors Mayotte). Les SMS le sont également vers ces mêmes territoires et les MMS doivent se contenter d'être illimités uniquement vers l'Hexagone. Une grosse enveloppe de 50 Go d'internet en 4G+ sera à votre disposition chaque mois. Avec un tel volume, vous pourrez vous faire plaisir en naviguant sur le web, en regardant des vidéos ou bien en utilisant quotidiennement le GPS de votre smartphone.Free a aussi pensé à vous lors de vos voyages. Ainsi, depuis l'Europe et les DOM, les appels ainsi que les SMS / MMS sont totalement illimités. Au sein de ces destinations, 4 Go d'internet supplémentaires (en 3G) pourront être utilisés chaque mois. Enfin, l'option Youboox One est toujours de la partie jusqu'au 31 janvier 2020. À vous les milliers d'ouvrages disponibles dans cette librairie digitale. Vous pourrez même les lire en étant hors connexion.Pour conclure, nous ne pouvons que vous conseiller ce forfait Free Mobile 50 Go à 8,99€/mois. Si la hausse du prix mensuel ne vous fait pas peur (ou que vous avez l'intention de résilier avant), alors cet abonnement vous satisfera pendant plusieurs mois. Cette offre est valable jusqu'au 17 septembre alors faites vite !