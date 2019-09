🔥 Passez à la fibre Free dès 14,99€/mois pour la rentrée

Plus vite que l'éclair !

L'offre fibre chez Free

Ce forfait mis en ligne par Free est valable jusqu'au 17 septembre prochain. Précisons qu'une fois la souscription enregistrée, vous serez engagé pendant un an. Par ailleurs, au terme de cette période, le tarif mensuel passera à 34,99€/mois. Fort heureusement, vous pourrez résilier pour échapper à cette forte hausse. Notez bien que Free peut rembourser jusqu'à 100€ sur vos frais de résiliation. Avant de passer à la caisse, vous devrez bien évidemment tester l'éligibilité de votre ligne pour recevoir la fibre. Maintenant, passons au contenu de l'abonnement.Pour le reste, les appels depuis votre box seront illimités vers les fixes de plus de 110 destinations dont la France métropolitaine et les DOM. Une télécommande vocale est incluse et elle vous permettra de jongler entre les programmes avec une fluidité exemplaire. Avec cet abonnement, un accès à Youboox One vous sera offert jusqu'au 31 janvier 2020. Des dizaines de milliers de livres seront à votre disposition en téléchargeant l'application dédiée. Enfin, la Freebox Mini 4K recevra régulièrement des mises à jours gratuites qui amélioreront ses performances et apporteront des fonctionnalités inédites.Ainsi,mettra à votre disposition un débit descendant pouvant grimper jusqu'à 1 Gb/s et 600 Mb/s en débit montant. Sachez aussi que cette box est compatible avec l'ADSL 2+ et la VDSL 2. La Freebox Mini est compatible avec la 4K, ce qui vous permettra d'admirer des images d'une qualité exceptionnelle. L'univers Freebox TV sera également à votre portée puisque vous allez pouvoir accéder à plus de 220 chaînes grâce à cette offre. Android TV est aussi de la partie pour accéder à toutes les chaînes traditionnelles, aux replays ainsi qu'à de nombreuses applications.En optant pour cette offre fibre signée, vous profiterez d'un débit important et d'un contenu ahurissant autant du côté de la télévision que d'internet. De nombreux divertissements vous tendront les bras et vous aurez largement de quoi occuper vos soirées seul ou entre amis. De plus, pendant un an, le prix est extrêmement avantageux.