🔥 Forfaits mobile et Fibre : tout savoir des promos chez Free

Comme toujours, les opérateurs téléphoniques cassent leurs tarifs afin de monopoliser l'attention des clients. Dans ce milieu très concurrentiel, il n'est pas toujours évident de tirer son épingle du jeu. Pourtant, c'est ce que va essayer de faire Free aujourd'hui dans cette sélection. Ainsi, la célèbre marque a mis en ligne des offres très avantageuses pour ses nouveaux clients. Nous allons tout vous expliquer un peu plus bas dans cet article.Ainsi, vous trouverez dans cette courte liste un forfait mobile mais aussi un autre pour la fibre. Bien entendu, vous devrez dans un premier temps vérifier que vous êtes bien éligible au très haut débit afin de pouvoir souscrire à l'abonnement. Pour le reste, il vous suffit de nous suivre à travers les paragraphes qui vont suivre.Commençons avec le forfait. Notez qu'il est sans engagement et que vous pourrez donc changer d'opérateur quand bon vous semblera. Autre détail important, le prix mensuel passera à 19,99€ au bout d'un an. Ce sera peut-être le bon moment pour partir. Cet abonnement vous donnera accès aux appels illimités vers les mobiles et les fixes en France métropolitaine comme dans les DOM (hors Mayotte). Les SMS seront eux aussi illimités dans ces zones et les MMS le seront uniquement dans l'Hexagone. Vous profiterez de 60 Go d'internet en 4G+ et de 4 Go supplémentaires depuis l'Europe et les DOM. Dans ces destinations, les appels et SMS/MMS sont aussi illimités. L'offre prendra fin le 18 juin.Pour terminer, passons à l'abonnement. Vous serez engagé pendant un an et au terme de ces douze premiers mois, le tarif passera à 44,99€ par mois. Jusqu'à 100€ pourront vous être remboursés sur vos frais de résiliation. Au niveau des performances, vous bénéficierez de 1 Gbit/s en débit descendant et 600 Mbit/s en débit montant. La télévision avec TV by Canal est incluse, tout comme les appels illimités vers les mobiles en France, DOM et vers plus de 110 destinations. Un lecteur Blu-ray est également intégré. Là aussi, vous avez jusqu'au 18 juin !