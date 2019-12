L'iPhone 11 s'affiche désormais à moins de 690€ sur Rakuten

Un smartphone qui conserve son design iconique

Une puissance exceptionnelle à tous les étages

Il y a peu de chances que vous soyez passés à côté de l'iPhone 11. Le smartphone d'Apple est en tête des ventes et des intentions d'achat depuis déjà plusieurs mois. Et pour cause, la Pomme a mis l'intégralité de son savoir-faire dans ce téléphone à destination du grand public.On ne change pas une équipe qui gagne et Apple a repris le design de son iPhone Xr, c'est à dire une dalle de 6,1 pouces sans bouton aucun et à la place le capteur de reconnaissance faciale FaceID pour l'authentification dans le système et le paiement mobile. Le tout décliné en six coloris sur sa face arrière, intégralement en verre pour permettre la recharge sans fil.A l'intérieur on retrouve le processeur mobile A13 Bionic, qui offre à la fois des performances exceptionnelles dans les applications et les jeux vidéo mais possède aussi une grande intelligence pour optimiser en temps réel l'autonomie du téléphone et conserver un niveau de batterie suffisant pour tenir la journée. Le système bénéficie également d'intelligence artificielle pour vous proposer des suggestions d'actions selon l'heure de la journée ou encore analyser vos photos et les classer selon plusieurs critères, le tout en local sans échange de données personnelles. Pour le stockage, comptez sur 64 Go d'espace disponible pour y déposer vos photos, vidéos et applications.Enfin la partie photo a été entièrement revue avec l'ajout d'un second capteur ultra grand-angle 0,5x qui vous permet de prendre en photo les plus beaux paysages ou l'intégralité de votre groupe d'amis sans rater un seul détail. Les deux objectifs sont toujours à 12 mégapixels contre 7 mégapixels pour la caméra frontale, idéale pour les selfies.L'iPhone 11 est le smartphone qu'il vous faut pour tous vos besoins au quotidien. Rakuten vous propose cet excellent appareil à seulement 682,99€, soit plus de 100€ de réduction par rapport à son prix initial.