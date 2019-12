Idée cadeau de Noël : disque dur externe ultra-rapide Crucial 1To SSD à 149,99€ chez Amazon

Un outil très pratique pour moins de 150 €

Rapidité, mémoire et durabilité

Si vous cherchez un cadeau original et utile, offrir un disque dur externe est une excellente idée. En optant pour les performances d'un SSD, vous serez d'autant plus sûr de faire mouche. Par bonheur, le géant américain Amazon baisse le prix du disque CT1000X8SSD9 1To X8 Portable SSD de chez Crucial, en le faisant passer de 181,19 € à 149,99 €. En achetant l'article aujourd'hui, vous ferez donc une économie de 31,20 € (soit 17 %). Amazon vous garantit une livraison gratuite et avant Noël si vous résidez en France métropolitaine. Pour faciliter vos achats, il est possible de choisir un paiement en 4 fois. Il faudra pour cela verser une participation qui s'élève à 2.25 % du prix du SSD.Le CT1000X8SSD9 de Crucial est un disque externe qui allie la rapidité d'un SSD à une mémoire d'une gigantesque capacité. Avec 1 To, plus besoin de vous préoccuper du volume de vos films, de vos photos et de vos fichiers les plus divers, vous aurez en effet de quoi stocker sans compter et pendant plusieurs années. Particulièrement réactif, ce SSD affiche une vitesse de lecture impressionnante pouvant atteindre les 1050 Mo/s.L'appareil de la marque américaine Crucial a été conçu pour durer. C'est donc un produit robuste qui ne craint pas les fortes températures ni les vibrations et qui peut résister à des chutes de 2 mètres de haut. Grâce à sa coque en aluminium anodisé, il arbore un look à l'aspect solide mais aussi très élégant.Très facile à transporter, il pèse moins de 100 grammes (99.8 grammes exactement) et fait 11 x 1,1 x 5,3 cm. Il est doté d'un USB 3.1 de Type C et est compatible avec Windows comme avec Mac mais aussi Android, iPad Pro, PS4 et peut être connecté à votre Xbox One.Pour moins de 150 €, vous pouvez donc acquérir un SSD qui boostera votre PC et qui vous permettra de conserver vos données pendant très longtemps. Notez que cet article est garanti pendant 3 ans.