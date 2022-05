La Surface Pro 8 est 280€ moins chère pour les French Days Amazon

Equipé dans cette configuration de 8 Go de RAM et d'un processeur Intel Core i5, le Surface Pro 8 est garanti sans latence, ou presque, vous est livré sous Windows 11, est compatible Wi-Fi 6 et bénéficie d'un système de refroidissement actif. Pour un usage pro et varié, vous bénéficiez d'une capteur avant de 5MP (HD) et d'un capteur arrière de 10 MP capable de filmer en 4K avec mise au point automatique. Ajoutez une autonomie de 16h et une compatibilité avec la recharge rapide, et cet ordinateur hybride est prêt à vous accompagner partout ! Dévérouillable avec la reconnaissance faciale, il s'offre un très bon 7/10 lors de notre test Clubic 100% indépendant .