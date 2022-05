Découvrez les 5 smartphones du moment en promo spécial French Days

Le Samsung Galaxy S21 est le smartphone premium de la marque coréenne et propose à ce titre une liste impressionnante de caractéristiques techniques. On peut noter en premier lieu son magnifique écran de 6,2 pouces OLED, à taux de rafraichissement 120 Hz.

Au dos on retrouver dans un logement dédié les trois caméras, dont un capteur principal 64 mégapixels. Bénéficiant d'un mode nuit et d'une batterie de fonctionnalités, la caméra peut également filmer jusqu'en 8K pour des vidéos riches de détails et prête pour la prochaine génération de téléviseurs. Compatible 5G, vous pourrez partager rapidement toutes vos vidéos sur les réseaux sociaux et ne pas craindre pour la batterie, avec une autonomie d'une journée et un système de recharge rapide en filaire ou via un chargeur sans-fil.