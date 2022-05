Un smartphone Xiaomi à moins de 70€ ? C'est les French Days Aliexpress !

Ce n'est pas parce que le Xiaomi Redmi 9a coûte une bouchée de pain qu'il est à négliger. En effet le constructeur a tenu à proposer un produit de qualité qui donne le maximum de ce qu'il propose et ce peu importe le prix.

C'est ainsi que vous faites face à un écran LCD de 6,53" affichant une résolution de 1600 x 720 pixels à 60 images/seconde au maximum. Comme nous l'avons indiqué plus haut, la mémoire interne est de 32 Go, extensible via une carte microSD.

Le processeur est un MediaTek Helio G25 octa-core avec une fréquence de 2,0 GHz et une finesse de gravure de 12 nm. Il est épaulé par un GPU PowerVR GE8320 et 2 Go de RAM pour faire tourner le tout.

La batterie est sûrement ce qu'il y a de plus impressionnant avec sa capacité de 5000 mAh et son autonomie de 2 jours. Enfin, vous avez un capteur photo principal à l'arrière d'une résolution de 13 Mpx pour des vidéos en 1080p. Et un capteur de 5 Mpx pour les selfies à l'avant.