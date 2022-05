Pour les French Days, la montre connectée Amazfit GTS est à moitié prix

L'Amazfit GTS dispose d'un très bel écran tactile AMOLED sur lequel vous allez pouvoir retrouver toutes vos informations liées à votre santé, vos efforts physiques et vos entrainements sportifs. En reliant ce bracelet à votre smartphone en Bluetooth et en téléchargeant l'app compagnon, vous allez pouvoir avoir un suivi précis de votre activité.

Le tracker d'activité permet également de consulter les notifications de votre smartphone. Et s'il ne permet pas d'y répondre, vous saurez tout de même si vous devez sortir votre téléphone ou non de votre poche. De nombreux sports et activités sont pris en compte sur la montre. Dès que vous commencez votre sport, lancez le compteur d'activité pour enregistrer votre progression.

Et ce n'est pas tout, l'Amazfit GTS fonctionne également la nuit et analyse votre sommeil. Les différentes phases, la durée et l'éventuelle apnée du sommeil sont détectés. Avec plus de 10 jours d'autonomie vous allez vite trouver ce tracker indispensable. Qui plus est il est entièrement personnalisable et vous pouvez télécharger de nouveaux cadrans à l'envie.