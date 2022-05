6 promos immanquables pour les French Days Cdiscount

Les 128 Go de stockage (extensible jusqu'à 1 To avec une micro SD non fournie) sont très pratiques pour enregistrer facilement les photos et vidéos pris avec les différents capteurs avant (32 MP) et arrières (12 MP, 8 MP) vous permettant notamment de filmer en 1080p (HD). Une norme IP 68 bien pratique et une batterie de 4500 mAh en font un allié du quotidien efficace et endurant.