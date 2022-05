French Days : TOP 10 des offres chez Amazon et Cdiscount

Si vous souhaitez profiter des offres disponibles durant les French Days, plusieurs adresses vous ouvrent leurs portes et leurs gigantesques catalogues afin de vous permettre de réaliser votre shopping tout en gagnant de très belles sommes d'argent à la fin de la journée.

Amazon est évidemment la destination la plus évidente pour faire des économies durant les French Days. Le revendeur américain n'est pas forcément l'acteur le plus important de la période mais le site profite de l'évènement pour faire quelques coups bien sentis sur une sélection de produits issus de son immense catalogue, notamment les enceintes Echo ou . En effet, Amazon propose des millions de références et vous donne le choix pour faire de bonnes affaires sur de très nombreux appareils, tous genres confondus. C'est peut-être le bon moment pour devenir membre Amazon Prime !

Cdiscount est probablement le site e-commerce de France le plus bouillonnant durant les French Days et met lui aussi ses centaines de milliers de références à l'épreuve des bonnes affaires. Quelque soit votre recherche, en téléphonie, multimédia ou même des accessoires pour PC ou des objets connectés, Cdiscount a forcément une ou plusieurs références en promo durant la période des French Days. Un site incontournable jusqu'à lundi 9 mai, dernier jour de la période. En plus, Avec son programme Cdiscount A Volonté, le marchand offre à ces membres des réductions supplémentaires et des codes promo exclusifs.

Fnac et Darty est un groupe qui s'est spécialisé depuis des dizaines d'années dans des secteurs précis comme celui du téléviseur, de l'audio mais aussi de l'électroménager. On ne change pas une équipe qui gagne et le groupe e-commerce met son expertise à votre disposition durant les French Days avec des remises très importantes sur un large choix de téléviseurs 4K mais aussi des casques sans fil, des écouteurs true wireless et enfin des enceintes connectées ou des aspirateurs robot.

Boulanger est l'autre grand nom historique de la tech mais aussi de l'électroménager en France. Il aurait été étonnant ne pas retrouver l'enseigne en première ligne durant les French Days. La marque vous propose donc des promo fortes sur ces domaines d'expertise, soit les TV 4K, les écouteurs, casques et enceintes audio pour votre maison ou nomades mais aussi les objets pour la maison comme les produits de surveillance du domicile ou encore les enceintes connectées.

Rakuten s'est spécialisée durant ces French Days sur les smartphones et vous propose de nombreuses références à petit prix, notamment grâce à des codes promo et son Club R qui offre à ses membres des bons plans exclusifs. Nous vous communiquerons évidemment les bons codes à saisir lors de la validation de votre paiement pour récupérer plusieurs dizaines d'euros sur le montant de votre achat. Votre prochain téléphone surpuissant et intelligent est à portée de clics, ne passez pas à côté !

Rue du Commerce est enfin le repère des utilisateurs de PC et des joueurs sur ordinateur qui pourront profiter durant les French Days pour faire de belles économies sur des PC de bureau, des modèles pour les gamers mais aussi sur des périphériques comme des moniteurs, des claviers, souris ou encore des casques conçus exclusivement pour le gaming.