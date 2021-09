Ce PC portable gamer Lenovo 15,6" FHD avec une RTX 3060 profite d'une double promotion pour les French Days

Le Lenovo Legion 5 15ACH6H est un PC portable de type Gaming qui est équipé d'un écran à rétroéclairage par LED de 15,6 pouces avec une résolution en Full HD de 1920 x 1080 pixels.

Le laptop dispose aussi d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage interne de 512 Go en SSD, d'un processeur AMD Ryzen 5 5600H, d'une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3060 et d'une batterie assurant une autonomie maximale de 7 heures.