L'Apple MacBook Air (2020) avec la puce Apple M1 est 100€ moins cher pour les French Days

D'apparence ce MacBook Air ressemble à tous les autres MacBook Air produits par Apple depuis plusieurs années. Il conserve son écran de 13,3 pouces avec sa définition 2560 x 1600 pixels, deux ports USB-C pour la recharge et brancher les appareils et un boitier en aluminium unibody de belle facture.

C'est à l'intérieur que tout change avec la fameuse puce Apple M1, la première conçue par le constructeur pour ses laptops et qui délaisse l'architecture x86 au profit d'ARM. Concrètement les utilisateurs n'y verront que du feu et leurs applications tourneront de la même manière que précédemment. Mais vous remarquerez tout de même un gain de performances lors du lancement de vos logiciels ou encore à la sortie de veille, désormais instantanée. Equipé de 256 Go de stockage SSD et de 8 Go de RAM, la machine est silencieuse, puisque dépourvue de ventilateur, et puissante pour toutes les tâches avec en prime la présence du Wi-Fi 6.