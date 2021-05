Les 6 meilleurs produits high-tech en promo French Days chez Fnac/Darty

Le téléphone est équipé d'un écran 6,53 pouces, de 128 Go de stockage et d'une connectivité 5G. Au dos de l'appareil on retrouve un triple capteur photo pour multiplier les prises de vue. En plus de cet excellent smartphone milieu de gamme, on retrouve dans le pack une coque de protection, pratique pour l'emmener immédiatement dans tous vos déplacements, mais aussi un bracelet connecté Mi Smart Band 4 pour suivre le nombre de vos pas et vous suivre lors de vos entrainements.