🔥 French Days : les smartphones Xiaomi en promo chez Rakuten

Xiaomi : une marque de plus en plus plébiscitée

Notre sélection de smartphones Xiaomi en promo

Depuis quelques années, la marque chinoise Xiaomi a fait de sérieux progrès dans la fabrication de ses smartphones et détient même, depuis 2018, le rang de quatrième constructeur mondial. Si autant de consommateurs font confiance à Xiaomi, c'est parce qu'en dépit des énormes avancées techniques qui honorent la marque, ses prix, eux, ont su rester suffisamment bas pour être accessible au plus grand nombre. Et ce n'est pas cette nouvelle sélection de smartphones en promo qui viendra contrarier l'idée que l'on trouve surtout des petits prix chez Xiaomi ! Rendons-nous, sans plus tarder, dans les rayons virtuels de Rakuten pour découvrir les meilleurs Bons Plans de nos French Days sur les smartphones Xiaomi.Tous les produits de notre sélection bénéficient de la livraison sécurisée et gratuite proposée par Rakuten. Pour chacun de ces smartphones, il faudra patienter au minimum 8 jours ouvrables avant de recevoir votre colis car il est expédié directement depuis la Chine. Le petit plus de Rakuten est d'offrir à ses clients un lot de Super Points à chaque fois qu'il passe commande. Découvrez quel montant est associé à quel smartphone dans notre sélection spéciale French Days.Nous entamons cette sélection avec le smartphone le plus abordable, le Xiaomi Mi A3 128Go, qui est vendu en ce moment à seulement 186,89€. Sorti cet été, le Mi A3 de Xiaomi est un solide modèle d'entrée de gamme qui privilégie la robustesse et l'autonomie. Sa batterie bénéficie en effet d'une énorme capacité de 4030 mAh. Le portable peut ainsi tenir 30 heures d'appels ou 20 jours de veille et se trouve être compatible avec la charger rapide 18 W. Il embarque un processeur Qualcomm Snapdragon 665 AIE et une mémoire interne de 128 Go. L'écran est un AMOLED avec une encoche en forme de goutte qui fait la jolie taille de 6,1 pouces. Petit bémol cependant, la définition maximale ne dépasse pas les 720p, mais cela s'oublie assez vite une fois qu'on commence à utiliser l'appareil. Le Xiaomi Mi A3 a de bons arguments coté photo puisqu'il possède 3 capteurs arrières de 48 mégapixels. Sa caméra avant promet de selfies réussis grâce à ses 32 mégapixels. Avec à cet achat, vous recevrez une enveloppe de 28,03€ à dépenser sur l'article de votre choix sur Rakuten.Passons à présent au Xiaomi Mi 9 Lite 64 Go qui est descendu à 264,99€ au lieu de 328.99€ sur Rakuten. Le smartphone vous rapportera le joli montant de 39,75€ en Super Points. Le Mi 9 Lite possède un écran AMOLED FHD+ de 6,39 pouces qui intègre une discrète encoche en forme de goutte. Il est équipé d'une bonne résolution, puisque son écran affiche 2340 x 1080 pixels. Sous le capot, se trouve le processeur Qualcomm Snapdragon 710. Côté mémoire, le smartphone propose 6 Go de RAM et une grosse capacité de stockage interne de 64 Go. Sa batterie ultra performante atteint les 4 030 mAh. Avec ses 48 mégapixels pour le capteur principal, la triple caméra située au dos de l'appareil devrait répondre positivement aux attentes des amateurs de photo.Le troisième smartphone Xiaomi de notre sélection est le Xiaomi 9T Pro qui vient de passer à 354,99€ au lieu de 446,99€. Cet appareil sorti il y a à tout juste un mois offre d'excellentes performances, à commencer par son puissant processeur Qualcomm Xiaolong 855 qui vous permettra de laisser parler votre âme de gamer sur votre smartphone. Comme son écran ne contient pas d'encoche, jouer ou regarder des vidéos est un véritable plaisir. Sans compter que son écran AMOLED de 6,39 pouces d'une définition de 2 340 x 1 080 pixels (403 ppi) est tout simplement magnifique. La batterie de 4 000 mAh garantit une bonne autonomie au Xiaomi 9T Pro et bénéficie en plus d'un chargeur rapide 27 W. Les photos et vidéos sont également d'une grande qualité, à condition de ne pas trop compter sur le mode nuit. En achetant le Xiaomi 9T Pro, vous recevrez 53,25€ en cadeau que vous pourrez utiliser dès votre prochaine commande sur Rakuten.Le dernier modèle de smartphone Xiaomi que nous tenons à vous présenter est le Xiaomi Mi 9 qui est actuellement vendu à 363,79€. En plus de bénéficier de ce petit prix, vous pourrez profiter de la très belle somme d'un montant de 54,57€, à dépenser sur le produit de votre choix sur Rakuten. Le Xiaomi Mi 9 est un smartphone d'une très grande qualité qui brille par ses performances impressionnantes. Son superbe écran AMOLED fait, lui aussi, 6,39 pouces et propose une définition de 2 340 x 1080 pixels (403 ppi). Il possède l'excellent Snapdragon 855, est doté de 6 Go de RAM et d'une capacité de mémoire interne de 128 Go. Il dispose d'un capteur d'empreintes intégré sous l'écran. Son appareil photo est complet et très convaincant. La caméra avant offre, elle aussi, une belle qualité avec son capteur qui fait 20 mégapixels. La batterie ne dépasse pas les 3 300 mAh mais, grâce au bon choix du processeur, l'autonomie du Mi 9 reste très correcte. De plus, grâce à la charge rapide à 20 W, le smartphone met à peine 1h30 à récupérer toutes ses forces.Tous ces smartphones Xiaomi sont de bons appareils qui proposent un excellent rapport qualité/prix. Maintenant, à vous de savoir lequel est fait pour vous !