La Fnac brade son stock de trottinettes et de vélos électriques !

Xiaomi vous propose avec cette trottinette un modèle léger et maniable, d'un poids de 12,5kg et dépliable en seulement 3 secondes. Vous pouvez ainsi l'emporter partout avec vous. La batterie intégrée vous permet de rouler sur 30 km et ainsi assurer l'ensemble de vos déplacements quotidiens. Equipé d'une puce Bluetooth, la trottinette se connecte à votre application compagnon Xiaomi Home afin de vérifier en temps réel l'autonomie restante et les paramètres de votre trottinette.

Les pneus antidérapants absorbent les chocs et les glissements et un double système de freinage régénératif vous permet de rouler en toute sécurité et d'anticiper le moindre imprévu sur votre parcours.