Les OnePlus Buds Z sont gratuit dans ce pack OnePlus Nord2 + écouteurs !

On connaissait déjà le OnePlus Nord, un smartphone particulièrement intéressant qui proposait une fiche technique très alléchante pour un prix mini. Le constructeur chinois récidive avec le OnePlus Nord 2, un nouveau modèle qui améliore l'existant et vous propose de nouvelles améliorations pour vous accompagner durant toute la journée.

Le modèle propose tout d'abord une connectivité 5G. Peut-être n'avez-vous pas la chance de profiter encore des débits très importants apportés par ce nouveau réseau mobile mais ça ne devrait pas tarder. Les antennes poussent comme des champignons et avec le OnePlus Nord 2, vous serez prêt le jour-J pour télécharger vos apps et vos contenus à la vitesse de la lumière.

L'appareil dispose en outre d'un écran AMOLED de 6,43 pouces avec un taux de rafraichissement de 90Hz. 256 Go de mémoire vous permettent d'enregistrer toutes vos photos et vidéos ainsi que vos fichiers. Pour la puissance, le OnePlus Nord 2 intègre un SoC MediaTek Dimensity 1200 AI et 12 Go de RAM pour ne subir aucune latence lors de votre navigation ou lorsque vous jouez à des jeux mobiles. La batterie est quant à elle de 4500 mAh pour une autonomie d'une journée.

Pour la photo, le OnePlus Nord 2 peut compter sur son objectif principal 50 mégapixels, associé à un ultra grand-angle 8 mégapixels et un capteur monochrome. La caméra avant est elle composée d'un capteur de 32 mégapixels.

En plus de ce superbe smartphone, vous pouvez profiter des OnePlus Buds Z, des écouteurs proposés dans une édition réalisée en partenariat avec l'illustrateur Steven Harrington. Compatibles Dolby Atmos, ils vous permettent de profiter de votre musique dans aucun film grâce à leur connexion Bluetooth. Leur autonomie atteint les trois heures sur une charge et le boitier l'amène à 20H au total.